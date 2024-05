Giardini temporanei in via Sparano e via Argiro: la 'Primavera Mediterranea' torna a colorare il Murattiano

Piante, fiori e installazioni verdi tornano a colorare il centro di Bari con 'Primavcera Mediterranea'. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è organizzata da Cube Comunicazione e si terrà dal 31 maggio al 2 giugno in via Sparano e via Argiro. Oggi la giunta comunale ha approvato la realizzazione dell’evento a rilevanza cittadina, con la concessione del patrocinio gratuito della Città di Bari.

Sin dal suo esordio l’iniziativa intende celebrare la bellezza della città di Bari nel mese di maggio, con l’arrivo della primavera, proponendo l'allestimento di giardini temporanei nel cuore del quartiere Murat.

La nuova edizione di Primavera Mediterranea, affidata come sempre alla direzione artistica dell'architetto Filomena Rossiello, verterà sul concetto di sostenibilità, ponendo l’accento sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie in chiave green. Secondo il progetto approvato, lungo via Argiro sorgeranno sei oasi verdi, sei angoli di natura sorprendente, ciascuno progettato, curato e allestito da un vivaio del territorio; via Sparano, invece, sarà il punto di partenza e di arrivo del percorso “verde”: nell’area compresa tra via Abate Gimma e via Niccolò Piccinni, troverà spazio una grande installazione green che costituirà la principale novità di questa edizione.