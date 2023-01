Un nuovo palazzetto sportivo a Poggiofranco: spazi per basket, volley e arti marziali, come cambierà viale Bartolo

Un nuovo palazzetto sportivo per ospitare discipline come pallacanestro, pallavolo, taekwondo e karate, riempiendo anche un 'vuoto' nel quartiere Poggiofranco di Bari, in uno spazio che decenni attende di essere riqualificato. C'è un passo avanti nel progetto che interesserà una grande area incolta di viale Bartolo: gli uffici comunali hanno affidato il primo livello di progettazione dell'opera per un importo di circa 72mila euro alla ditta Operating Srl.

Si tratta del punto di partenza per un palazzetto finanziato con circa 5,5 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr. L'opera prevederà un unico edificio a due piani alto circa 10 metri: all'interno vi sarà una grande palestra che potrà ospitare anche gare ufficiali di basket e volley. Previste anche una tribunetta, spogliatori e bagni. L'altra parte dell'edificio, invece, sarà destinata a sale dedicate alle arti marziali complete di arredi specifici e tatami, nonchè zone dedicate al riscaldamento muscolare e a servizi di supporto per atleti e staff. Gli ambienti, inoltre, avranno piena accessibilità per i diversamente abili e le strutture saranno realizzate secondo i dettami dell'efficientamento energetico e della sostenibilità.

Nei prossimi mesi sarà completata questa prima fase per poi procedere con i livelli successivi: "Verosimilmente - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà anche quello che andrà in gara poiché con il Pnrr si può procedere attraverso questo tipo di iter con appalti integrati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'opportunità storica, per la città di Bari, di completare un'incompiuta storica". L'area, in passato, era stata interessata dalla progettazione di un centro sportivo privato ma nulla è mai stato portato a termine: "Sul terreno - rimarca Galasso - erano stati già effettuati alcuni scavi ma tutto si fermò lì. Con i fondi del Pnrr completeremo un'area con servizi sportivi di cui il quartiere ha gradimento e necessita. Tra l'altro, su una porzione della grande area, c'è anche un'altra candidatura riguardante un asilo. La zona di via Bartolo offrirà non solo sport attraverso spazi indoor, ma implementerà anche i servizi di scuole materne nel rione Poggiofranco". I tempi, in ogni caso, non dovrebbero essere troppo lunghi, proprio per via del Pnrr che prevede entro il 2026 l'utilizzo effettivo dei finanziamenti. L'obiettivo è completare l'iter di gara per il 2023 per poi procedere con i lavori.