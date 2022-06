Un nuovo sottovia elimina il passaggio a livello di Torre a Mare: inaugurazione dell'opera in via Coppa di Bari

E' stato inaugurato, questa mattina, nel quartiere barese di Torre a Mare, il nuovo sottopasso stradale e pedonale che consentirà di chiudere un altro passaggio a livello sulla linea ferroviaria adriatica. L'opera è stata realizzata in via Coppa di Bari da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) con dotato di una carreggiata larga 7 metri nonchè di marciapiedi laterali e impianto d'illuminazione.

All'inaugurazione, stamane, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il vicesindaco di Noicattaro, Nunzio Latrofa, e il responsabile della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari di Rfi, Giuseppe Macchia.

Sul fronte degli altri interventi in programma nella zona, Rfi spiega che il sottovia di via Scizze a Noicattaro sarà aperto a fine anno: al momento sono in corso i lavori per la realizzazione della rampa di accesso al sottovia lato Bari e altre opere accessorie (bitumazione e impianto di illuminazione).L’investimento da parte di RFI per entrambi i sottovia ammonta a circa 8 milioni di euro.