Nuova luce per via Coppa di Bri a Torre a Mare: installati 8 pali per l'illuminazione pubblica

Sono stati ultimati i lavori d’installazione del nuovo impianto di illuminazione di via Coppa di Bari nel quartiere di Torre a Mare. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. Gli operai hanno montato 8 pali con altrettanti corpi illuminanti a basso consumo energetico e un nuovo impianto di distribuzione elettrica.

"Ricordo quando con l’allora presidente di V Circoscrizione Giorgio d’Amore - dice - , ci recammo per la prima volta negli uffici preposti per parlava di questa importante opportunità fortemente voluta dal quartiere. Oggi finalmente, dopo 10 anni da quel giorno, la strada che porta al cimitero, al campo sportivo di Torre a Mare e al nuovo sottovia per Noicattaro, sarà ben illuminata".