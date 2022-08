Si rompe tubatura dell'Aqp in via Gentile a Bari: strada chiusa, disagi per gli automobilisti

Disagi, questa mattina, nel quartiere Japigia di bari a causa di una rottura di una tubatura dell'Acquedotto pugliese in via Gentile. L'episodio si è verificato tra via Franco Colella e via delle Medaglie d'Oro.

La Polizia Locale ha disposto la chiusura del tratto di strada. Si consigliano percorsi alternativi. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell'Aqp per verificare la portata del danno, le cui cause sono ancora sconosciute.