Mezzi e operai al lavoro su via Gentile: partono gli interventi di potatura degli alberi

Sono cominciati questa mattina i lavori di potatura degli alberi in via Gentile. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "Un intervento richiesto a gran voce dal territorio, spesso rinviato per diverse ragioni".

Gli interventi avranno una durata prevista - condizioni meteo permettendo - di dieci giorni. "Questi storici alberi si trovano su una delle arterie più trafficate del Municipio 1 - avverte Leonetti - pertanto, vi invito a percorrere strade alternative come via Caldarola. Con questo piccolo accorgimento strategico aiuteremo la Bari Multiservizi a svolgere meglio il proprio lavoro e magari riusciranno a fine pure prima".