Aperta strada tra viale Tatarella e la rotatoria Mazzitelli-Matarrese a Bari: "Meno traffico a Poggiofranco e Picone"

E' stata inaugurata, questa mattina a Bari, la prima parte del tratto tra viale Tatarella e la rotatoria tra via Mazzitelli, via Matarrese e via Escrivà, nel quartiere Poggiofranco. Si tratta di un altro pezzo della nuova viabilità della zona e del quartiere Picone con il progetto Strade Nuove realizzato da Ferrovie Appulo Lucane, Comune di Bari e Regione Puglia.

Stamane si è svolta la cerimonia di apertura della strada alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, dell'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, nonchè assieme al presidente di Fal, Rosario Almiento, e al dg Matteo Colamussi. L'opera consentirà di decongestionare il traffico tra i quartieri Poggiofranco e Picone, migliorando notevolmente la viabilità. Il prossimo passo sarà quello della graduale apertura al traffico, a partire da fine marzo, della rotatoria tra Viale Tatarella e la viabilità di raccordo con Via Matarrese che avrà ben 5 bracci e 100 metri di diametro.

Per quanto riguarda l'intero progetto Strade Nuove, sono stati già ultimati diversi interventi, tra cui la rotatoria tra Via Mazzitelli, Viale Cotugno e Via Gen. Bellomo, la viabilità di raccordo tra Viale Tatarella e Via Matarrese, l'anello di circolazione tra viale Solarino e Via Cotugno, il raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea. Negli ultimi due mesi, inoltre, si registra un avanzamento del cantiere della rotatoria di Via Tatarella dal 75 all’85% e, dell’altra rotatoria, quella tra Viale Pasteur, Via Solarino e Via delle Murge, dal 50 al 70%

“Le immagini dall’alto di questi nove cantieri di Strade Nuove – ha detto il presidente Fal Rosario Almiento – rendono bene l’idea della enorme portata degli interventi di viabilità che stiamo compiendo a margine della soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge e della velocità con cui vanno avanti questi lavori. E’ un modello di riqualificazione urbana che Fal sta portando avanti in Puglia e Basilicata, realizzando non solo le opere ferroviarie necessarie a migliorare la sicurezza ed il servizio di TPL offerto, ma andando anche a compiere interventi che ‘ricuciono’ quartieri finora separati dai binari, migliorandone la viabilità, la vivibilità e l’ambiente. Spesso, come in questo caso, si tratta di interventi molto invasivi per la vita dei cittadini e di cantieri che causano qualche disagio fino alla fine dei lavori, per questo abbiamo voluto condividere con i residenti ogni passaggio di questo progetto ed abbiamo voluto dedicargli un sito web www.falstradenuove.it dal quale i cittadini possono seguire passo passo i lavori di ciascun cantiere”.

“Apriamo un altro lotto di Strade Nuove – ha detto il sindaco Decaro – Questo importante intervento è frutto della collaborazione tra Comune, Regione e Fal. Questa arteria consentirà il passaggio dei veicoli dall’Asse Nord Sud alla zona tra Poggiofranco e Picone e l’uscita del traffico sull’Asse nord Sud da questo quartiere. E’ uno dei 10 lotti che stiamo realizzando, i lavori termineranno entro dicembre; sono stati investiti 18 milioni di euro e credo che la viabilità di questa zona al termine dei lavori avrà un risultato importante, collegando meglio questa zona della città con la SS16”.

“La Regione è molto soddisfatta del fatto che i lavori proseguano secondo il cronoprogramma – ha detto l’assessora Maurodinoia – speriamo di chiudere tutto il progetto entro il 2023. Nel frattempo la Regione ha reperito un ulteriore finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per un altro intervento al di fuori del progetto Strade Nuove ma che porterà enorme contributo alla viabilità, ossia la eliminazione del passaggio a livello Fal di Strada Santa Caterina che sarà sostituito da un sovrappasso stradale.