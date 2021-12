Un tappeto di foglie mai rimosse e archetti arrugginiti davanti alla scuola, sos da via Pascazio: "Segnalazioni senza risposta"

Rifiuti accanto ai cassonetti, un tappeto di foglie secche ormai ridotte in poltiglia, gli archetti stradali arrugginiti: gli scatti arrivano da via Pascazio, al quartiere Japigia, con relativo 'sos' dei residenti. La richiesta di interventi è rilanciata attraverso la pagina Fb 'Gli amici del muretto di via Pascazio'.

"L'attenzione che un'amministrazione rivolge ai propri cittadini, dovrebbe essere il presupposto di un dialogo costruttivo cittadino/istituzione, peccato che questo "dialogo" a senso unico in via Pascazio non genera alcuna risposta", scrivono amareggiati gli amministratori della pagina ricordando "che proprio in quella via, e proprio in quei luoghi, decine di giovani studenti fanno ingresso in una scuola che insegna loro valori ed educazione civica" (la scuola Verga, ndr). "Peccato davvero, un'altra opportunità persa dai nostri amministratori, peccato perché basterebbe davvero poco per ridare dignità a questi luoghi", concludono.