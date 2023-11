In nero con un fagotto bianco tra le braccia: in via Sparano un flash mob per il cessate il fuoco a Gaza

Gli abiti neri, un fagotto bianco stretto tra le braccia. In ginocchio, per rievocare "l'immagine di quella madre palestinese che stringe a sé, per l'ultima volta, il corpo esanime del suo bambino, di pochi mesi". Così, questa mattina in via Sparano, uomini e donne hanno dato vita a un flash mob per chiedere lo stop alla guerra Israele-Palestina.

Un’azione di sensibilizzazione - hanno spiegato gli organizzatori - volta a fermare la strage dei civili a Gaza e contestualmente a promuovere il rispetto dei diritti umani da entrambe le parte coinvolte nel conflitto tra Israele e Palestina e a chiamare un immediato 'cessate il fuoco'.

"Da liberi cittadini e cittadine italiani ed europei non possiamo e non vogliamo restare a guardare, inermi, questo genocidio. E nonostante questo piccolo gesto di protesta e sensibilizzazione sia una goccia nell’oceano, sentiamo la responsabilità e l’urgenza di fare la nostra parte sulla strada del cessate il fuoco e della pace, nel rispetto di tutte le parti in campo e del diritto internazionale. Siamo soli, ma insieme siamo tutto", ha affermato l'ideatrice del flash-mob, Claudia Lerro.

"L'11.11 alle ore 11.00 - si legge nella nota che spiega l'iniziativa - è il simbolo di come insieme i singoli possono diventare il movimento che può e deve fermare questo disastro. Perché, prendendo in prestito le parole di António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite: “Qui non c’è una crisi umanitaria, c’è una crisi dell’umanità!”. Noi siamo l’umanità. E l’umanità è ancora viva, è ancora qui e deve fermare la strage, le stragi. Ora".