In via Sparano tornano le luminarie natalizie: "Un po' di speranza in un anno terribile"

Un Natale Covid (speriamo l'unico e l'ultimo delle nostre esistenze) con limitazioni alla socialità e alla vita normale ma allo stesso tempo senza rinunciare all'atmosfera delle feste per ridare un po' di speranza in un momento difficile: è l'iniziativa di Paulicelli Light Design Srl, storica azienda pugliese di produzione e allestimento di luminarie d’autore che ha realizzato un 'tappeto' di luci per decorare via Sparano utilizzando ben 192mila lampadine a led.

“Non dobbiamo rinunciare alla magia del Natale fatta di luci, calore, spensieratezza - spiega Domenico Paulicelli, titolare della Paulicelli Light Design-. Quest’anno è stato un anno duro, imprevedibile, ma tutti i baresi, spinti dalla forza d’animo che li contraddistingue, hanno stretto i denti e sono andati avanti. La luce illumina la notte, il buio - aggiunge Paulicelli -, è l’inizio di un nuovo giorno ed è proprio da questo concett che siamo partiti per realizzare le luminarie di quest’anno, simbolo di resilienza. Desideriamo che tutti i baresi siano omaggiati per la loro forza e che, alzando gli occhi verso il cielo, vedano un punto da cui ripartire".