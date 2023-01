Un giorno da musicista per il vice ministro Sisto: suona in via Argiro per sostenere la ricerca oncologica

È intitolata 'Un pianoforte per strada' la manifestazione benefica che ha visto il parlamentare barese Francesco Paolo Sisto impegnato nelle vesti di pianista per un giorno. Il vice ministro della Giustizia si è esibito in via Argiro, accompagnato da una band, in classici brani del repertorio italiano e straniero. L'evento ha avuto uno scopo benefico: tramite la presenza di un 'camper ambulatorio', l'associazione 'Una stanza per un sorriso' ha fornito visite mediche gratuite per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione delle malattie oncologiche. Fino alle 21, infatti, sarà possibile svolgere, a bordo del camper dei controlli senologici e ginecologici, oltre a ricevere i kit per lo screening dello stato di salute del colon retto.

Copyright 2023 Citynews