Addio all'imprenditore di origini baresi Nicola Amenduni: morto a 103 anni il patron delle Acciaierie Valbruna di Vicenza

Da Bari, dove era nato il 4 aprile del 1918, a Vicenza, dove è stato per oltre 60 anni il patron delle Acciaierie Valbruna, gruppo che oggi conta 2500 dipendenti. Si è spento nella notte tra domenica e lunedì, all'età di 103 anni, l'imprenditore Nicola Amenduni.

Pugliese di origini, vicentino di adozione, 'don Nicola', come riporta VicenzaToday, è stato presidente di Federacciai e ha guidato per mezzo secolo uno dei gruppi più internazionali d’Italia, la Valbruna, leader mondiale nel settore con 2.500 dipendenti ed una produzione annua di 250.000 tonnellate di acciai speciali ad alta qualità.

Nel 1957 prese in mano le redini delle Acciaierie Vicentine, fondate dal suocero Ernesto Gresele nel 1925, trasformandole in un colosso internazionale che oggi conta quattro stabilimenti produttivi, 2 in Italia (Vicenza e Bolzano), 1 negli Stati Uniti (Fort Wayne, IN) e uno recentemente acquisito in Canada (Welland, Ontario), e una quarantina di sedi. Amenduni ha guidato l'azienda, completamente di proprietà della famiglia, per oltre 60 anni.