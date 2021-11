Sindaco orina su uomo disteso a terra nel video di Fedez, il primo cittadino di Cellamare scrive al rapper: "Meritiamo rispetto"

"Permettimi, caro Fedez, di scriverti che vedere quell'uomo che orina su una persona, su un suo cittadino, rappresenta una grave offesa alle istituzioni locali, volta a tutti quei sindaci ed amministratori locali che quotidianamente profondono il loro impegno verso gli ultimi". E' un passaggio della lettera che il sindaco di Cellamare, nel Barese, e coordinatore di Anci giovani Puglia, Gianluca Vurchio, ha indirizzato su facebook al cantante Fedez criticando il video del suo nuovo singolo in cui si vede una persona che indossa la fascia tricolore, come quella dei sindaci, orinare su un uomo disteso a terra. Lo riporta l'Ansa.

"Sono un giovane sindaco - scrive - quasi della tua età, che prova ogni giorno a servire umilmente la sua comunità con profondo senso del dovere e spirito di sacrificio" e "vedere quell'uomo che indossa la fascia tricolore, quella fascia che tutti i sindaci indossano con orgoglio e sacrificio, con passione ed abnegazione, tocca il cuore". E aggiunge: "Meritiamo rispetto, caro Fedez, non attacchi o sterili provocazioni". Infine, "proprio perché tu possa comprendere la vita da sindaco vorrei ospitarti nella mia comunità, anche solo una mezza giornata, per farti 'abbracciare' i tanti problemi quotidiani che affrontiamo e di come sia difficile amministrare, ma anche di quanto amore, cuore e passione ci mettiamo noi sindaci".