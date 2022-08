"Vi spiego come fare bene la raccolta differenziata": su facebook la prima 'video lezione' dell'assessore Petruzzelli

Un video per spiegare come svolgere una corretta raccolta differenziata. L'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, lancia con un post sulla sua pagina facebook, una serie di video tematici dedicati al corretto conferimento dei rifiuti differenziati. La prima lezione è dedicata alla colazione: nella location familiare della sua cucina, Petruzzelli illustra le buone pratiche per gestire al meglio la raccolta dei rifiuti in casa.

"Questa idea mi è venuta in mente negli scorsi giorni, consegnando le pattumelle al San Paolo" - annuncia Petruzzelli nell'apertura della prima video lezione - una signora mi ha detto che è la raccolta differenziata è complicata e difficile. Bene, adesso proveremo a vederlo insieme, iniziando dalla colazione".

L'assessore in versione 'divulgatore' spiega nel video come gestire i contenitori del succo di frutta e le scatole di biscotti: "Di solito, sulla busta, è scritto dove va conferito il materiale - precisa Petruzzelli - ma se abbiamo difficoltà e magari ci sono alcuni imballaggi che non sappiamo dove gettare, ci viene incontro l'app Junker che attraverso la lettura del codice a barre, ci aiuta nel conferire correttamente i rifiuti".

"Ci vuole davvero poco per evitare che i rifiuti finiscano in discarica, creando un vero danno ambientale", sottolinea l'assessore su facebook.