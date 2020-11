Le luminarie natalizie illuminano Bari di sera, le immagini spettacolari dell'alto: "Ricordiamo quanto è bella la città"

Bari si mostra dall'alto, abbellita dalle nuove luminarie natalizie realizzate da Amgas. Il capoluogo si rivela di sera in tutta la bellezza in vista delle feste, nel video postato sui social dal sindaco Antonio Decaro. "Quest'anno non potremo festeggiare il Natale come abbiamo sempre fatto - ricorda il primo cittadino. Allora che questa luce, simbolo di speranza, sia di buon auspicio per augurarci buone feste e per ricordarci quanto è bella Bari. Torneremo a festeggiare. Ad abbracciarci e a vivere la nostra città".