Un videogame per insegnare i 'comportamenti sicuri' agli studenti: presentate a Bari le 'Olimpiadi della prevenzione'

È stata presentata a Bari V edizione de 'Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione', l’iniziativa ideata dalla Direzione regionale Inail Puglia e l’Assessorato alla salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che utilizza il linguaggio dei videogiochi per sensibilizzare gli studenti pugliesi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui rischi che ci circondano e le precauzioni da utilizzare per evitare che tali rischi si trasformino in danni per la salute.

Attraverso l’uso del videogame 'ScacciaRischi', realizzato dalla AgeOfGames di Bari, i piccoli studenti pugliesi imparano a riconoscere ed evitare le situazioni di rischio acquisendo competenze sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro valorizzando in particolare i processi dinamici e coinvolgenti legati alla gamification. I nostri piccoli guerrieri della sicurezza combattono senza sosta i malvagi Dangerbots, mostri che rappresentano simbolicamente i potenziali rischi che ci circondano e, pilotando i fantastici 'Safebots', imparano i comportamenti corretti da seguire per far fronte ai pericoli che si annidano nei contesti domestici, scolastici e lavorativi. L’obiettivo è quello di motivare i piccoli giocatori a sviluppare non solo conoscenze, ma soprattutto sensibilità ed attenzione per rendere 'abitudinari' comportamenti sani e sicuri.

Il progetto, nelle prime quattro edizioni, ha coinvolto oltre 30mila studenti e centinaia di istituti scolastici. Una partecipazione sempre più numerosa che ha stimolato lo studio del Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università di Bari: l'esperienza è stata, infatti, oggetto di una recente pubblicazione.

Tra le principali novità di questa V edizione, oltre a una nuova grafica ricca di elementi estetici tipicamente regionali, c’è l’ampliamento degli elementi educational mediante l’introduzione di un nuovo nemico 'Malozaino' che rappresenta il 'Rischio da Sovraccarico Biomeccanico dell'Apparato Muscolo-Scheletrico'.

Il videogioco Gli ScacciaRischi è scaricabile anche in lingua inglese, sia nella versione per Pc che per tablet e smartphone, su Google play, ed è strutturato in diversi livelli nei quali i protagonisti, i robot della sicurezza, devono rispondere ai Secur-Quiz, le domande a risposta multipla relative ai contenuti della Secur-pedia, l’enciclopedia della sicurezza che approfondisce le tematiche relative ai fattori di rischio. Dopo aver superato le qualificazioni, i finalisti si sfidano su una versione 'special edition' del videogame e nella gara social, dove per ogni 'mi piace' ricevuto dal video di presentazione realizzato dai contendenti viene assegnato un punteggio extra che si aggiunge a quello conseguito col videogame e contribuisce così ad incrementare il punteggio complessivo.

Sono previsti premi in denaro, per un totale di 20.000 euro, assegnati agli Istituti dei primi tre classificati, sia per la gara individuale che per la gara a squadre, che devono essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici.

“In Italia - ha affermato Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia - muoiono sul lavoro oltre tre persone al giorno. Le denunce di infortunio presentate all’ Istituto tra gennaio e ottobre sono state quasi seicentomila: numeri pesanti che spesso recano con sé danni di carattere permanente. Promuovere la sicurezza sul lavoro e la cultura della prevenzione sono alcuni dei compiti assegnati all’ Inail e noi, in Puglia, abbiamo deciso di realizzarli puntando sulle nuove generazioni, perché siamo convinti che solo attraverso il loro coinvolgimento sia possibile innescare quella rivoluzione culturale che renda la tutela della salute e della sicurezza un patrimonio valoriale condiviso e diffuso".

"Casa, scuola e lavoro: tre ambienti in cui intervenire fin dall'infanzia, età per imparare a conoscere i rischi che quotidianamente attentano alla nostra salute e sicurezza - ha dichiarato Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia - I videogame e i securquiz sono il mezzo che abbiamo scelto per colpire l’attenzione dei ragazzi, ponendo il mondo virtuale al servizio della prevenzione nel mondo reale".