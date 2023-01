Una slitta volante per portare doni e dolciumi: la sorpresa dei vigili del fuoco per i bimbi ricoverati al Policlinico

Doni e dolciumi per la festa dell'Epifania arrivano dall'alto, a bordo di una 'slitta volante' o di speciali 'supereroi' che si arrampicano sulla facciata dell'edificio. Lo stupore e la gioia hanno così illuminato i volti dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, destinatari di una visita speciale. Artefici della sorpresa, come da tradizione, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari guidati dalla comandante Rosa D'Eliseo. Tra meraviglia e sorrisi, i bambini hanno ricevuto i doni dei pompieri, e qualcuno ha colto l'occasione per indossare, per un po', il caschetto del vigili del fuoco.