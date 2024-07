I Vigili del Fuoco accolgono i ragazzi del consorzio Metropolis: "Una mattinata indimenticabile"

I Vigili del Fuoco di Molfetta hanno accolto i ragazzi dei centri diurni del consorzio Metropolis provenienti da diverse città del Barese e della Bat. I giovani si sono cimentati in un percorso ludico motorio preparato ad hoc per loro proprio dai Vigili: un asse d’equilibrio, alcuni salti nelle manichette arrotolate, dei percorsi da superare ed infine due prove di abilità con l’acqua, il cosiddetto naspo e la lancia antincendio da manovrare con precisione per colpire dei simpatici bersagli.

Dopo aver provato l’emozione di salire sul cestello dell’autoscala i ragazzi hanno anche assistito con sguardo al cielo ad una salita\discesa su corda di un Vigile con auto protettore ed elmetto. Diplomino di piccolo pompiere e gadget per tutti, si è conclusa così una mattinata che di certo lascerà a tutti un ricordo indelebile.