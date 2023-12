Dal lungomare alle vie dello shopping, un fiume di baresi festeggia la Vigilia tra aperitivi e auguri

Auguri, brindisi e abbracci a chi è ritornato solo per qualche giorno nella terra naìa per passare le feste. Tra musica al vivo, sole (ormai quasi tradizionale) e aperitivi si è consumato il rito della Vigilia di Natale a Bari. Dal lungomare a Torre Quetta passando per il centro cittadino, in tantissimi hanno deciso di passare la prima parte del 24 dicembre in compagnia e all'aria aperta. Temperature quasi sui 20 gradi hanno consentito a molti di passeggiare anche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, quasi fosse un giorno di primavera. I più, invece, si sono riversati sul molo San Nicola, nella città vecchia, nell'Umbertino e nelle principali vie dello shopping del Murattiano.

Una festa 'regolata' dalle ordinanze del Comune anti dj set proibiti (consentiti concerti in modalità acustica) e con il divieto di vendita di fuochi d'artificio. Presi d'assalto, invece, i park&ride cittadini, dove Amtab ha fornito un servizio extra nonostante sia domenica.