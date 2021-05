Bari avrà una nuova area verde pubblica: a settembre aprirà villa Bonomo in via Amendola

Bari avrà un nuovo spazio verde pubblico: è l'area di villa Bonomo in via Amendola, fruibile dal prossimo settembre. La zona, sorta a fine '700 come casa di villeggiatura si compone di un viale lungo 260 metri sul quale si affacciano pini e ulivi secolari. Quasi cinque ettari, tra parco storico e nuove zone destinate a verde, in cui trovano spazio 250 alberi ad alto fusto, più di 350 arbusti e centinaia di piante ornamentali con fioriture stagionali.

Lo storico parco della villa che si affaccia su via Amendola sarà donato alla città grazie al progetto del complesso residenziale Abiparco e al Gruppo Fanelli che lo ha realizzato. Il recupero del parco ha impegnato esperti e agronomi per il restauro conservativo del verde appartenente a una delle più grandi dimore storiche di Bari: dopo l’esame di tutte le essenze arboree presenti e la loro manutenzione, si sono piantumate nuove piante nelle parti laterali e reimpiantate conifere, recuperati i corti pilastri che disegnano il viale e i vasi di terracotta ornamentali con decorazioni neoclassiche; infine, la realizzazione di una nuova struttura dalle sembianze di anfiteatro: è il ‘teatrino di verzura’ che, nel tardo Settecento, caratterizzava molte delle ville nobiliari del tempo. Infine, una nuova area a verde dedicata ad aree relax, giochi per i bambini e punti di incontro per gli adulti, con fioriture e vegetazione cangiante durante tutte le stagioni.