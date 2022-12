Interventi di riqualificazione e una nuova area cani, villa Camomilla riapre dopo i lavori

Aree giochi riqualificate, staccionate e panchine risistemate, nuove piante e uno spazio dedicato ai cani attrezzato con strutture per l'agility dog. Riapre ai cittadini il giardino Maria Cristina di Savoia in via Re David. L'area verde, conosciuta anche come villa Camomilla, è stata nelle scorse settimane interessata da alcuni interventi per migliorarne la fruibilità. A dare notizia del completamento dei lavori è il sindaco, Antonio Decaro, che sui social ha pubblicato le immagini di un sopralluogo nel parchetto.

"Uno spazio pubblico rinnovato nel quartiere San Pasquale, accessibile a tutti, alle famiglie, ai bambini e ai nostri amici a quattro zampe", commenta il primo cittadino.