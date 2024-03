I terreni attorno a villa Giustiniani diventeranno un piccolo parco: il progetto del Comune per valorizzare l'area

Una valorizzazione attesa da tanto che potrebbe diventare realtà in tempi non lunghi. L'area attorno a Villa Giustiniani, la palazzina 'rossa' risalente all'800, piccolo gioiello del quartiere San Pasquale di Bari, ospiterà un piccolo giardino.

Il Comune, in questi mesi, sta ultimando le fasi burocratiche per la progettazione esecutiva dell'opera, destinata a rendere fruibile una zona incastonata da via Fanelli e due tratti di via Omodeo, in un'area centrale del quartiere, interessata negli ultimi anni dallo sviluppo del Pirp, il piano urbanistico che ha portato alla realizzazione di nuove palazzine e altre infrastrutture urbane. La futura presenza di un piccolo parco fruibile da famiglie, bimbi e anziani, andrebbe a colmare una mancanza di aree verdi nel vicinato dove vi sono scuole e gli edifici del Campus Universitario.

Si chiuderebbe, così, un cerchio burocratico cominciato decenni fa. L'area è entrata a far parte del patrimonio della città di Bari nel 2016 con l'acquisto, dai vecchi proprietari, per una cifra di circa 580mila euro. A distanza di 8 anni, però, nulla è cambiato: "Un tentativo di finanziamento - dice a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - non è andato a buon fine. L'edificio, tra l'altro, è davvero interessante è ha svariate potenzialità culturali, tra cui la presenza di un ipogeo" risalente, con molta probabilità all'epoca dell'Alto Medioevo. Una circostanza che vedrà interlocuzioni con la Sovrintendenza per poter effettuare i lavori.

I tempi di realizzazione delle opere, al momento non sono ancora noti: "A breve - dice l'assessore - sarà pronto il progetto esecutivo". Dopodichè si potrà procedere con gli ultimi passaggi relativi al bando e ai lavori che, vista la non enorme porzione interessata, non dovrebbero durare troppo tempo, anche se le prescrizioni ipotizzate per il valore storico della zona potrebbero provocare qualche rallentamento.In ogni caso, sembra avvicinarsi la possibilità di tornare a fruire di un pezzo di città rimasto bloccato per troppi anni.