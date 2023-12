Una casa per le famiglie dei piccoli pazienti oncologici in cura a Bari, il 'Villaggio dell'accoglienza' è realtà: "Presto l'inaugurazione"

"E' una promessa mantenuta, quella fatta a mio figlio 21 anni fa". Michele Farina ha gli occhi lucidi, mentre parla davanti a una delle casette del 'Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo'. Dall'avvio del cantiere per la realizzazione della struttura, destinata a ospitare le famiglie di piccoli pazienti oncologici in cura a Bari, sono passati sette anni. Ma il villaggio, ora, finalmente è completo, e nei giorni scorsi il Comune, dopo aver ultimato la parte di lavori di propria competenza, ha ufficialmente consegnato la struttura all'associazione 'A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo onlus', presieduta da Michele Farina, che ha proposto e portato avanti negli anni il progetto del 'Villaggio'.

L'idea di una struttura che potesse offrire ospitalità ai parenti di bambini malati provenienti da fuori città per sottoporsi a cure oncologiche, nasce dall'esperienza dolorosa attraversata da papà Michele con suo figlio Vincenzo, scomparso a causa di una leucemia. "Con questo villaggio si realizza la promessa fatta a mio figlio, quando mi è morto tra le braccia, lì a Trieste. Non sono un medico, e tutto ciò che ho potuto fare è stata l'accoglienza. Prima con casa mia, poi con la prima casa in via Tommaso Fiore a Bari, che fino ad oggi ha ospitato 600 nuclei familiari, e oggi con questo".

Nel 2007, infatti, l'associazione ottiene in concessione dal Comune di Bari un appartamento confiscato alla criminalità in via Tommaso Fiore, diventato luogo di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti oncologici provenienti da altre zone della regione o d'Italia costretti ad affrontare una lunga permanenza a Bari. Matura così l'idea del 'Villaggio dell'accoglienza'. Nel 2016 Agebeo, partecipando a un avviso pubblico del Comune di Bari, ottiene la concessione di un terreno confiscato alle mafie in via Camillo Rosalba, tra l'istituto Giovanni Paolo II e la clinica Anthea, sul quale realizzare la struttura. Grazie al sostegno di Trenta Ore per la Vita Onlus, Agebeo riesce a sviluppare il progetto tecnico esecutivo per il Villaggio e a realizzare una prima parte delle opere. Successivamente, arriva l'intervento del Comune che partecipa all’avviso regionale 'Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato e strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile', a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020, rendendo così disponibile, per il completamento dell'opera, un importo pari a 1 milione di euro, con un cofinanziamento di 710mila euro di risorse comunali. Così i lavori possono ripartire.

Il Villaggio si compone di dieci moduli, otto dei quali destinati ad alloggio, e altri due ad amministrazione e riabilitazione psicologica. Ciascuna unità abitativa, di circa 50 mq è dotata di camera da letto, una zona soggiorno/cucina e bagno, e può ospitare fino a quattro persone. Nelle prossime settimane, dopo la consegna della struttura da parte del Comune nei giorni scorsi, saranno installati anche gli arredi, in parte compresi nel finanziamento comunale, in parte a carico della stessa associazione Agebeo. In mattinata, il presidente Michele Farina si è recato nella struttura ormai ultimata, insieme all'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, con il segretario generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri e il dirigente regionale della sezione Sicurezza del cittadino e Antimafia sociale, Giuseppe Savino.

"Si tratta di alloggi - ha sottolineato Galasso - dotati di tutti e comfort e realizzati con le tecniche di efficientamento energetico più moderne, che permetteranno di dare ospitalità ad famiglie che per problemi di leucemie o tumori infantili sono costrette a vivere nella città di Bari nel periodo delle cure, spesso anche facendo carico di spese importanti. L'intervento pubblico, con la sinergia di Comune e Regione, ha consentito di intercettare i fondi necessari. E' stata un'operazione amministrativa veramente articolata ed è un momento meraviglioso quello di riuscire a consegnare questa struttura all'associazione Agebeo. Sarà ancora più bello vedere questi immobili utilizzati dalle persone che ne hanno bisogno".

Per il taglio del nastro sarebbe già pronta una data, come annuncia Michele Farina: "L'inaugurazione si terrà il 19 febbraio". Attesa anche la presenza di Lorella Cuccarini, testimonial di 'Trenta Ore per la vita'. Intanto Farina non nasconde l'emozione nel vedere il Villaggio finalmente completato, nonostante un percorso lungo e difficoltà che non sono mancate: "La prima esigenza - racconta - è stata quella di credere in questo progetto. All'inizio c'era tanta incertezza, soprattutto per l'impegno economico, mi veniva detto che questo era un territorio arido, che l'iniziativa non avrebbe funzionato. Ma io ci ho sempre creduto, mio figlio da lassù mi ha sempre ispirato, mi diceva: 'Papà vai avanti, e la devi fare'. E' vero è passato del tempo, ci sono state difficoltà, ho pianto, ma mi sono rimboccato le maniche e alla fine sono riuscito a mettere la prima pietra e anche l'ultima, e di questo ringrazio tutti". Farina, poi, guardando al futuro del Villaggio dell'Accoglienza lancia anche un appello: "Oggi ho sessantasei anni, non ne ho più quaranta. Chiedo a tutti di starci vicino, di sostenerci. C'è bisogno di gente con l'animo pulito, che abbia la volontà di aiutare il prossimo. Chiedo adesso di darmi una mano nella gestione, vorrei che fosse una gestione di tutti. Come mio figlio, i bambini che si ammalano non lo hanno scelto, e noi dobbiamo stare vicino a loro e alle famiglie, non dobbiamo girarci dall'altra parte".