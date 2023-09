Torna il villaggio di Natale a Bari, bando biennale del Comune: piazza Umberto si trasformerà in un bosco incantato

Il Comune di Bari ha pubblicato un bando biennale per la realizzazione del villaggio di Natale e della relativa animazione per le famiglie. L'avviso di gara è valido per le edizioni 2023-2024 e 2024-2025: le domande potranno essere presentate enteo le 12 del prossimo 5 ottobre.

Per entrambe le edizioni (2023/24 e 2024/25), l’affidatario, spiega il Comune, sarà chiamato ad allestire in piazza Umberto I "un villaggio in stile natalizio che abbia le caratteristiche di un bosco incantato, in cui il visitatore venga condotto lungo un percorso immersivo e ricco di suggestioni, creato con alberature e arbusti. All’interno del villaggio dovranno essere predisposti spazi dedicati alle attività per le famiglie, grazie a strutture/casette (riscaldate con sistemi conformi alla normativa vigente) in grado di ospitare laboratori, spettacoli teatrali e letture animate, curati da personale qualificato".

La scenografia del villaggio dovrà prevedere inoltre l’impiego di illuminazione, decorazioni, installazioni luminose a tema, diffusori sonori con playlist natalizie, in modo che il percorso si trasformi in un viaggio esperienziale nel mondo del Natale. All’affidatario sarà richiesta anche la realizzazione di un videomapping sulle facciate degli edifici circostanti, oltre all’installazione del tradizionale albero, simbolo per eccellenza del Natale. Il villaggio dovrò essere attivo e funzionante dal 6.12.2023 al 6.1.2024 (1° edizione) e dal 6.12.2024 al 6.1.2025 (2° edizione). Il valore dell’accordo quadro biennale è pari a € 200.000 al netto dell’IVA (€ 244.000,00 IVA inclusa al 22%).