A Bari apre il Villaggio di Babbo Natale: famiglie e bambini affollano piazza Umberto

É stato inaugurato in piazza Umberto, nel cuore del quartiere Murattiano di Bari, il Villaggio di Babbo Natale, uno dei luoghi più attesi per le Feste di fine anno nel capoluogo pugliese. In tanti hanno preso parte, questo pomeriggio, alla cerimonia di apertura che ha sancito l'avvio delle attività realizzate dai vincitori del bando comunale per le feste natalizie

Nel Villaggio troveranno posto Santa Claus con la sua casetta ma anche giostre e numerosi altri appuntamenti, in particolare per i più piccoli.