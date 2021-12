Si anima il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto: spettacoli e laboratori fino al 6 gennaio. C'è anche la ruota panoramica

Tanti spazi diversi per ciascuna attività, dagli spettacoli alle letture, dai giochi ai laboratori creativi: è stato inaugurato questo pomeriggio il 'Villaggio di Babbo Natale' in piazza Umberto.

Da oggi e fino al 6 gennaio il villaggio sarà animato tutti i giorni, anche nei festivi, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 22 e nelle due vigilie del 24 e 31 dicembre dalle ore 9 alle 13. Negli spazi aperti, tra gli alberi e le strutture coperte del villaggio, si aggireranno tutti i giorni animatori in costume da elfi per coinvolgere i bambini in giochi e animazioni e fare da assistenti ai padroni di casa: fino al 25 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale, che poi lascerà il posto alla Befana fino al 6 gennaio.

L'inaugurazione dello spazio dedicato ai più piccoli, avvenuta alla presenza del sindaco Decaro e dell'assessora alle Culture, Ines Pierucci, è stata accompagnata dall'accensione dello speciale albero di luminarie donato da La Lucente, sponsor tecnico del Villaggio, che promuoverà anche laboratori per i più piccoli dedicati a riciclo ed economia circolare.

Il programma completo di tutti i dettagli sui singoli spettacoli e sulle proiezioni in programma è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Natale A Bari e sul sito www.nataleabari.it. L'accesso a tutti gli eventi, gratuito e contingentato in funzione degli spazi, sarà regolamentato attraverso il modulo di prenotazione sul sito www.nataleabari.it. Per accompagnatori maggiori di 12 anni è obbligatoria l'esibizione di certificazione verde covid19.

A fare da cornice al Villaggio anche una colorata ruota panoramica. "Anche questa è una piccola vittoria del Comitato Piazza Umberto - commenta con soddisfazione il comitato dei residenti - Una lunga collaborazione sinergica con l'Amministrazione comunale e il Municipio I. Un buon augurio a tutti noi in attesa del restauro che inizierà nel 2022".

(Foto Comitato piazza Umberto)