A Bari il Villaggio Coldiretti: scattano divieti e limitazioni al traffico sul lungomare

Lungomare Imperatore Augusto chiuso al traffico fino al 5 maggio. Divieti e limitazioni sono scattati ieri, per consentire le operazioni di allestimento per il Villaggio Coldiretti, manifestazione in programma a Bari dal 29 aprile al 5 maggio.

In particolare, come rende noto la Polizia locale di Bari, è istituito il divieto di fermata sul lungomare Imperatore Augusto: lato mare del tratto compreso tra piazzale IV Novembre ed il piazzale C. Colombo); lato terra a partire dal piazzale IV Novembre fino a mt. 150 oltre il varco di accesso alla Basilica di San Nicola; corso sen. A. De Tullio, lato mare, per un tratto di mt. 50 compreso tra il varco “Capitaneria” in direzione del varco “Dogana”.

Dalle ore 18.00 del giorno 18 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulla carreggiata del lungomare Imp. Augusto, tratto compreso tra piazzale IV Novembre sino a mt. 150 dopo il varco di accesso alla Basilica di San Nicola.

Dalle ore 18.00 del giorno 18 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata del lungomare Imp. Augusto, corsie di marcia lato terra, tratto compreso tra piazzale C. Colombo sino a mt. 150 prima del varco di accesso alla Basilica di San Nicola.

Dalle ore 05.00 del giorno 19 aprile 2023 alle ore 20.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di fermata sul molo San Nicola, ambo i lati, per un tratto di mt. 70 a partire da “El Chiringuito” il direzione del Circolo Canottieri “Barion”.

Dalle ore 05.00 del giorno 19 aprile 2023 alle ore 20.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine della manifestazione è istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato mare del molo San Nicola, per un tratto di mt. 70 a partire da “El Chiringuito” il direzione del Circolo Canottieri “Barion”.

Dalle ore 05.00 del giorno 27 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 2 maggio 2023, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sul lungomare Imp. Augusto, lato terra a partire da mt. 150 oltre il varco di accesso alla Basilica di San Nicola fino a piazzale C. Colombo;

Dalle ore 05.00 del giorno 29 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 1 maggio 2023, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguanti strade e piazze: corso sen. A. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana; piazzale C. Colombo, esclusivamente per l’area antistante il varco “Capitaneria”;

Dalle ore 14.00 del giorno 18 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine della manifestazione, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio del Villaggio Coldiretti, con portata superiore ai 3,5 t.

Dalle ore 08.00 del giorno 18 aprile 2023 alle ore 24.00 del giorno 5 maggio 2023, e comunque fino al termine della manifestazione: si autorizza, in deroga, la sosta dei veicoli della G.d.F. sulla piazza Mercantile, esclusivamente per il lato destro del tratto compreso tra l’arco di accesso alla piazza e il Comando Gruppo Bari della G.d.F.