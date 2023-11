Torna il Villaggio di Natale in piazza Umberto: aggiudicata la gara del Comune

Sarà la Kiasso Eventi Distribuzione Srl a curare, per due anni, l'allestimento e l'animazione del Villaggio di Natale in piazza Umberto. L'impresa, infatti, come rende noto la Ripartizione Culture del Comune, all'esito delle verifiche effettuati dagli uffici è risultata aggiudicataria della gara per l'accordo quadro di durata biennale, per l'importo complessivo di 197mila euro.

Il Villaggio di Babbo Natale, tra le attrazioni del periodo natalizio a Bari, aprirà i battenti il sei dicembre, per chiudere il 6 gennaio. Come spiegato dal Comune in occasione della pubblicazione del bando, all’aggiudicatario è richiesto di allestire un bosco incantato in piazza Umberto - nell’area compresa tra via Andrea da Bari e il prolungamento di via Sparano sulla stessa piazza - in cui cittadini e turisti possano immergersi in un’ambientazione fiabesca attraverso l’allestimento di sentieri suggestivi, caratterizzati da abeti, arbusti, agrifogli e altre piante ornamentali tipiche del periodo natalizio, da luci e musiche a tema con l’ausilio di un adeguato impianto di illuminazione, comprensivo di installazioni luminose, decorazioni e addobbi tipici, diffusori sonori con playlist di musiche del repertorio natalizio. Deve essere prevista, altresì, la installazione di un grande abete, simbolo per eccellenza del Natale.

Il Villaggio di Natale sarà incentrato sulle figure di Babbo Natale e della Befana, da assicurare con la presenza costante di due attori. All’interno del Villaggio dovranno essere predisposti spazi dedicati alle attività per le famiglie, grazie a strutture/casette (riscaldate con sistemi conformi alla normativa vigente) in grado di ospitare laboratori, spettacoli teatrali e letture animate, curati da personale qualificato. Il programma delle attività di animazione, rivolte a bambini (0-12 anni) e famiglie, dovrà comprendere esperienze ludico-educative, spettacoli teatrali e di artisti strada (quali giocolieri, mimi, danzatori, burattinai e personaggi del mondo fiabesco come elfi, fate e gnomi), letture animate, laboratori creativi, concerti e letture di poesia, che saranno intensificate nel fine settimana. L’accordo quadro prevede anche un servizio di tipo fotografico destinato alle famiglie, con invio gratuito delle foto via mail nel rispetto della normativa sulla privacy, e uno di prenotazione online delle attività in programma nel Villaggio di Natale tramite la creazione di un’app dedicata. Appuntamenti, attività e spettacoli calendarizzati saranno interamente gratuiti.