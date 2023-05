Il professore influencer racconta la vita degli studenti nel Campus: Vincenzo Schettini testimonial del Politecnico di Bari

Una campagna di comunicazione per raggiungere nuove matricole e per invogliare allo studio coloro che hanno abbandonato il percorso universitario scientifico. Il Politecnico di Bari utilizza un testimonial d'eccezione per l'anno accademico 2023/24: il professore influencer Vincenzo Schettini, seguito da milioni di follower con 'La fisica che ci piace', ha deciso di collaborare con il polo universitario barese per la promozione delle iscrizioni ai corsi previsti nel Campus.

Il progetto è stato presentato questa mattina dal docente pugliese e dal rettore Francesco Cupertino. La campagna, come riporta l'Ansa, si articolerà in una serie di podcast, trasmessi sui canali ufficiali del Poliba, nei quali Schettini dialogherà con ex studenti, ponendo loro le domande raccolte negli scorsi mesi fra gli attuali studenti o le future matricole. La partenza è fissata per il prossimo 6 giugno alle 15, con il live durante il quale sarà possibile un'interazione diretta. Successivamente verranno pubblicati i podcast registrati.

L'inziativa è stata accompagnata anche da un video che vede protagonista il professore influencer, il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.