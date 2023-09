Coltivazioni distrutte dalla grandine a Terlizzi, il Comune chiede lo 'stato di calamità': "Perdite ingenti"

"Si contano ingenti perdite a danno delle coltivazioni. È apparsa con chiarezza fin dai primi sopralluoghi la gravità della situazione. Abbiamo attivato tutte le vie

possibili per far fronte alle difficoltà e non lasciare indietro nessuno" Lo dichiara il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, chiedendo alle Istituzioni centrali di dichiarare lo stato di calamità nel territorio, dopo la violenta grandinata che ha colpito, lo scorso 23 settembre, la cittadina della provincia di Bari

Dopo il sopralluogo effettuato dal primo cittadino nelle ore successive al drammatico evento atmosferico, giovedì 28 settembre saranno gli ispettori regionali a recarsi nelle aziende agricole e florovivaistiche danneggiate dalla grandine.

Domenica scorsa, intanto, si è tenuta la Commissione consiliare permanente in cui l'amministrazione locale ha condiviso, con le associazioni agricole e i tanti operatori convenuti, le azioni da intraprendere.

Sul portale del Comune di Terlizzi è possibile scaricare il modulo che imprenditori agricoli e coltivatori diretti possono utilizzare per segnalare i danni subiti.

"Ringrazio gli uffici comunali e quelli regionali, l’assessore regionale Pentassuglia e il consigliere Paolicelli per l’attenzione fattiva nei confronti dei nostri agricoltori e floricoltori - afferma l'assessore all'agricoltura del Comune di Terlizzi, Michelangelo De Palma - la tempestività dei sopralluoghi previsti per domani è il modo migliore per mostrare vicinanza alla nostra agricoltura seriamente compromessa".