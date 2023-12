Violenza sulle donne, Decaro aderisce alla campagna di Emma Bonino: "Tocca a noi uomini bloccare questa strage silenziosa"

Emma Bonino ha invitato i sindaci partecipanti a comunicare "le modalità e la data per proseguire questa campagna perché oggi è solo un inizio". C'è anche Antonio Decaro, fra i sindaci delle grandi città italiane a cui la leader di +Europa ha chiesto un impegno concreto per fermare la violenza sulle donne. "Finita la commozione che ha scosso tutto il Paese sul caso di Giulia Cecchettin, mi pare che si spengano i riflettori, senza ricordare neppure che da allora per lo meno cinque sono i nuovi femminicidi" ha dichiarato Bonino all'inizio della conferenza di presentazione dell'iniziativa 'Ora tocca a noi', sottoscritta da Beppe Sala (Milano), Roberto Gualtieri (Roma), Giorgio Gori (Bergamo), Roberto Lagalla (Palermo), Matteo Lepore (Bologna), Michele Guerra (Parma) e dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

"Ora - ha dichiarato Decaro nelle parole raccolte dall'AdnKronos - tocca a noi istituzioni e a noi uomini, come padri, come compagni e come cittadini, bloccare questa strage silenziosa, altrimenti le parole di cordoglio restano solo parole, mentre i dati dei femminicidi tendono ad aumentare. E va fatto uno sforzo anche con il Parlamento per trovare le risorse".