Una panchina rossa nell'ex Cto di Bari: "No alla violenza sulle donne"

"Compito dell'Asl è di dare la possibilità a tutte le donne che hanno bisogno di un contatto di trovare risposta in ogni angolo dell’azienda: dobbiamo essere pronti ad intercettare segnali che possano ricondurre ad una fase iniziale di violenza sulle donne, dobbiamo vedere prima degli altri i segnali spia che ci danno la possibilità di intervenire in tempo”. E’ il messaggio lanciato dal direttore generale Antonio Sanguedolce in occasione della inaugurazione di una panchina rossa nel giardino dell’ex Cto per dire “no alla violenza sulle donne” come simbolo del posto lasciato vuoto da una donna che non c’è più per sensibilizzare al tema del contrasto dei femminicidi, al centro degli episodi di cronaca più recenti.

Con la realizzazione della panchina rossa, prendono il via una serie di iniziative promosse dal Comitato unico di garanzia (Cug) dell'Asl, in vista del 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Dal 22 novembre gli operatori dei vari front office aziendali tra distretti e presidi ospedalieri, indosseranno i braccialetti con riportato il numero nazionale 1522 - numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking - e il logo della ASL. Dal 23 al 26 novembre un fascio luminoso di colore rosso sarà inoltre proiettato sulle facciate delle seguenti strutture: CTO, San Paolo, Di Venere, Altamura, Monopoli e Molfetta. Nelle prossime settimane in ogni sede di pronto soccorso sarà posizionata una sedia sempre di colore rosso, in corrispondenza dei manifesti informativi che diffondono non solo il numero nazionale per denunciare le violenze, ma anche il segnale con la mano che ogni donna può fare per richiedere aiuto anche senza necessità di parlare.

“L'Asl – aggiunge Lorenzina Maria Proscia, presidentessa del Cug - ha dedicato spazio anche alla formazione: giovedì 23 presso il San Paolo è stato organizzato un corso formativo dal titolo “Violenza di genere e fragilità a rischio: obblighi e competenze del personale nel pronto soccorso e nei reparti”, finalizzato ad orientare gli operatori a riconoscere la vittima, ad analizzare il rapporto con l’aggressore e i tipi di violenza, e a mettere in atto procedure e strumenti operativi. Saranno affrontati inoltre gli aspetti medico-legali e gli obblighi di legge, così come il ruolo dell’infermiere nei casi di violenza con alcune testimonianze di donne che hanno subito violenza e vogliono raccontare la propria storia”.

La settimana dedicata alla campagna di sensibilizzazione si conclude venerdì 24 novembre con l’evento interistituzionale “La panchina rossa”, presso l’Auditorium Arcobaleno: parteciperanno al dibattito sulla violenza di genere e su tutte le misure da adottare per frenarla, anche i rappresentanti istituzionali di Questura, Comune, Polizia di Stato e Regione.

Inoltre, momenti di riflessione, ascolto e informazione, incontri e consulenze saranno offerti alle donne nei cinque Ospedali “Bollini Rosa” della ASL Bari (“Perinei” di Altamura, Di Venere e San Paolo di Bari, Monopoli e Corato) all’interno del programma della terza edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne che si terrà dal 22 al 28 novembre 2023. L’iniziativa della Fondazione Onda ha l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.