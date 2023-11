Un protocollo per contrastare discriminazioni e violenza contro le donne: "Campagne d'informazione e sostegno alle vittime"

E' stato firmato a Bari un protocollo per dar vita ad azioni comuni di contrasto alle discriminazioni, molestie e violenza contro le donne. Lo riporta l'Ansa. L'intesa è stata sottoscritta, fra gli altri, da Cgil Puglia, Uil Puglia, Confindustria Puglia, Anci Puglia, presidenza del Consiglio regionale della Puglia e centri antiviolenza della regione.

Cono l protocollo verrà, dunque, costituito un coordinamento di rete contro la violenza di genere in tutte le declinazioni, soprattutto nei confronti delle donne in condizioni di particolare vulnerabilità. Saranno implementati percorsi di sensibilizzazione, informazione, formazione e iniziative sociali e culturali. Il protocollo consentirà di attivare anche campagne di informazione sui servizi che si occupano del fenomeno e verranno realizzati spazi riservati nelle sedi territoriali di Cgil e Uil per la prima accoglienza e consulenza e saranno individuate azioni di sostegno lavorativo nel percorso di autonomia economica delle donne vittime di violenza.