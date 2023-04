Violenze contro gli operatori sanitari, il presidente dei Medici di Bari: "È un'emergenza nazionale, il Governo deve risolverla"

"La violenza contro gli operatori sanitari è un'emergenza nazionale. Chiediamo al Governo di risolverla così come è stato bravo e veloce a risolvere altre emergenze". Sono queste le parole pronunciate dal presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, intervenuto questa mattina durante la trasmissione televisiva 'Unomattina'. Il dottore barese, secondo quanto riporta l'agenzia 'Dire', ha commentato l'assassinio della psichiatra Barbara Capovani, morta ieri a Pisa dopo l'aggressione subita venerdì scorso da parte di un ex paziente della donna.

"Nella Polizia si individui un settore specifico dedicato a proteggere gli operatori sanitari - ha dichiarato Anelli - Il 55% dei colleghi riferisce di aver subito violenza e il 48% pensa sia normale. Il Ministro avvii soluzioni, ivi compreso l'aumento di personale e la presenza di mediatori culturali nei pronto soccorso, perché a volte il dolore obnubila la mente".

Anelli ha ricordato anche il tragico episodio di cronaca che dieci anni fa portò alla morte, a Bari, della psichiatra Paola Labriola: anche la dottoressa barese venne aggredita da un paziente del Centro di Salute Mentale nel quartiere Libertà e morì in seguito alle coltellate subite. "Dalla morte di Paola è nato un movimento - ha ricordato Anelli - che ha portato a una serie di risultati. Ma esistono problemi che non sono stati risolti, e oggi siamo qui a piangere un'altra collega. Abbiamo una legge che oggi, grazie agli ultimi interventi di questo Governo, porta alla procedibilità d'ufficio anche se la violenza è lieve. Ma persistono problemi di carattere culturale e organizzativo. Non abbiamo il tempo per parlare con i malati. La legge del 2017 che indica la comunicazione come tempo di cura non è realizzabile, per la carenza di personale, per il numero esiguo delle figure professionali. C'è la necessità di fare una riforma. La violenza è sempre una sconfitta, non solo per chi la subisce ma per l'intera società".