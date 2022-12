Una rete di luoghi sicuri per aiutare le donne vittime di violenza: anche a Bari bar e negozi diventano 'Punti Viola'

Una rete di luoghi sicuri, in grado di offrire rifugio e assistenza a donne che si trovino in una situazione di pericolo. Approda anche a Bari la rete dei 'Punti Viola', progetto promosso dall'associazione Donnexstrada.

Sparsi nelle principali città d'Italia, i Punti Viola sono dei luoghi dove ogni donna vittima di soprusi di genere, può chiedere aiuto e trovare un rifugio sicuro in caso di pericolo. Si tratta di locali commerciali formati e sensibilizzati sulla violenza e sulla sicurezza in strada. Lo scopo di Donnexstrada è quello di creare ben 100 Punti Viola entro marzo 2023.

L’aiuto offerto dai commercianti può essere: far entrare la donna dentro al locale se inseguita, ed assicurarsi che il pericolo cessi; chiamare le forze dell’ordine; indirizzare la vittima alla Casa delle Donne più vicina; indirizzare la vittima all’ospedale nei paraggi per accertamenti in caso ci sia stata una violenza sessuale.

Come si diventa Punto Viola? Per ampliare la rete e realizzare una città costellata di Punti Viola basta andare sul sito donnexstrada.org e compilare il modulo per trasformare la tua attività in un Punto Viola.

"L'importanza di divulgare l'iniziativa pone le basi in una volontà di consapevolezza che dovrebbe essere in ognuno di noi - evidenzia l'associazione Donnexstrada - Perché la sicurezza passa anche attraverso l'informazione. Luoghi pubblici come bar, ristoranti, farmacie, discoteche, parrucchieri, sono delle importanti risorse che, attraverso la relazione tra cliente ed esercente, possono avere una funzione di collegamento con gli enti presenti sul territorio, che si occupano di violenza".