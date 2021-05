Il ministro Gelmini in visita a Bari: incontro con il governatore Emiliano sul Recovery Plan

Visita pugliese per il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. Tema dell'incontro, in programma lunedì 3 maggio, sarà il Recovery Plan, il piano di aiuti per la ripresa economica italiana dopo la pandemia da Covid. In città è previsto l'incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la Giunta regionale e i direttori di Dipartimento, per discutere di come i fondi messi in campo dal Governo saranno utilizzati per le regioni del Mezzogiorno e nello specifico il loro impiego in Puglia.