Le commissioni Cultura di Camera e Senato in visita all'Archivio di Stato di Bari: "Qui un tesoro da valorizzare"

Rafforzare la sinergia tra l'Archivio di Stato di Bari e le istituzioni politiche al servizio della cultura per valorizzare le attività dell'Archivio stesso e il patrimonio da esso custodito. E' stato questo il senso della visita istituzionale alla Cittadella della Cultura di Bari di alcuni componenti delle Commissioni Cultura del Senato e della Camera, avvenuta questa mattina.

Il direttore dell’Archivio, Adriano Buzzanca, ha accolto il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, al quale ha mostrato alcune pergamene storiche, evidenziandone l’ottimo stato di conservazione, e ha garantito il pieno supporto della Commissione alle prossime iniziative dell’Archivio. Assieme al sen. Marti sono intervenuti l’on. Rossano Sasso, componente della Commissione Cultura della Camera, Fabio Romito, consigliere regionale, Anna Rita Tateo, già deputata, e Davide Tosca, presidente della Commissione Cultura del Comune di Modugno, promotore dell’iniziativa.

Buzzanca ha ricordato le attività strategiche dell’Archivio - “Un tesoro nascosto da cui passa la nostra identità” - delineando i prossimi progetti (a cominciare da un potenziamento delle visite private e da un maggior coinvolgimento delle Università e delle associazioni culturali) e auspicando la creazione di una fermata ad hoc per i bus del park and ride in modo da favorire l’arrivo di studenti e di visitatori nella sala studio.

“La Cittadella – ha affermato il senatore Marti – custodisce un importante archivio che proprio domenica 8 ottobre è stato aperto al pubblico in occasione di Domenica di carta. Il Senato è pronto a impegnarsi nella valorizzazione di questo tesoro culturale, affinché possa essere lascito per le nuove generazioni”.