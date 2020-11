Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emiliano in visita all'ospedale Covid in costruzione in Fiera: "Occupazione delle Terapie intensive ancora gestibile"

I lavori saranno completati in 45 giorni: "Avremo a disposizione ulteriori 160 posti per la terapia intensiva, che si aggiungono alla rete già esistente, e di concentrare in un’unica grande struttura i casi Covid" ricorda il governatore