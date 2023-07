Art Nouveau Week, a Bari visite guidate nei palazzi simbolo dello 'Stile Liberty'

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue molteplici espressioni. La Puglia partecipa alla quinta edizione della manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione Italia Liberty con il patrocinio di Ministero della Cultura, Enit e altri enti. La settimana Liberty pugliese partirà da Bari, che vanta diverse testimonianze di opere pittoriche di grandi e celebri artisti che con le loro abilità, colori e forme di un tempo, continuano a incantare ancora cittadini e turisti. Il programma prevede visite guidate sabato 8 e domenica 9 luglio presso il palazzo monumentale dell’Acquedotto Pugliese, ricco di dettagli sorprendenti di architettura e pittura dell’artista poliedrico Duilio Cambellotti.

Sempre a Bari, la mattina di mercoledì 12 luglio, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro organizzerà visite guidate presso l’aula magna del Palazzo Ateneo, affrescata dal ciclo pittorico di Guido e Mario Prayer, grazie alla collaborazione della professoressa Mimma Pasculli Ferrara.

Il calendario di attività proseguirà con percorsi culturali a cura dalle guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia, nelle province Bari-Bat, nei giorni 8, 13 e 14 luglio a Trani Rutigliano, Sammichele e con accesso a monumenti, ville, palazzi, e edifici storici e mostre. Tutte le visite guidate saranno accessibili previa prenotazione: per ulteriori informazioni visitare il sito www.italialiberty.it, scrivere a info@italialiberty.it oppure chiamare il numero 347 5518150.

La manifestazione coincide con la settimana dell’anniversario di nascita di Giuseppe Sommaruga (nato a Milano l’11 luglio 1867), tra i protagonisti del Liberty italiano, e Gustav Klimt (nato a Vienna il 14 luglio 1862), insuperabile artista della Secessione viennese, e guarda con attenzione ad autori e artisti che aderirono all’Art Nouveau, tra i quali Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Michele Tripisciano, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.

"Art Nouveau Week rappresenta una grande occasione di conoscenza di questo straordinario stile artistico - ha esordito Ines Pierucci - La quinta edizione dell’evento torna a Bari per ribadire e valorizzare ulteriormente un patrimonio artistico-culturale identitario della nostra storia. Grazie a un ricco programma di appuntamenti potremo visitare gli edifici liberty della nostra città più rappresentativi di questa corrente artistica, dal palazzo dell’Acquedotto pugliese all’Aula magna dell’Ateneo affrescata dai fratelli Prayer, per scoprirne storia e dettagli. Questa rinnovata attenzione al liberty, questa nuova sensibilità diffusa anche grazie all’impegno degli organizzatori, ha consentito, di recente, di scoprire all’ingresso del civico 13 di via Dalmazia, un’opera d’arte a cielo aperto: una serie di affreschi che un’appassionata, l’avvocata Valentina Palmigiani, ha poi sottoposto all’attenzione di esperti che ne hanno ricondotto l’esecuzione proprio a Duilio Cambellotti. Art Nouveau Week ci consente perciò di riappropriarci di un patrimonio inestimabile che insieme dobbiamo tutelare e valorizzare affinché diventi pienamente fruibile sia ai nostri concittadini sia ai turisti, che mi piace chiamare cittadini temporanei".

"L’interesse per l’arte liberty presente a Bari è cresciuto nel tempo - ha sottolineato il curatore dell'iniziativa, Andrea Speziali - negli ultimi anni il pubblico straniero e soprattutto del nord Italia si è interessato alle manifestazioni del liberty che si possono ammirare in città. Lo stile liberty di Bari si distacca da quello classico, come testimoniano il teatro Kursaal Santalucia e i tanti edifici presenti nel quartiere umbertino e murattiano. Tutto questo è motivo di riscoperta e orgoglio per la città e rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico liberty barese. A tal proposito è in programma per gli inizi del 2024 la realizzazione di una mappa e di un’infografica, che godrà del supporto della pubblica amministrazione, in cui racconteremo il capoluogo pugliese con tutti i suoi edifici liberty più importanti, con l’obiettivo di creare un percorso culturale tematico per una città, diventata ormai una importante meta turistica e culturale".