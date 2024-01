Vittorio Zito, l’eroe della Milano-Taranto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nato a Bari il 29 Maggio del 1931, Vittorio Zito è un pilota che ha scritto la storia del motociclismo degli anni ’50 e ’60. Ricalcando le orme dal fratello Angelo, pilota e meccanico presso la concessionaria Sertum di via Cairoli, evidenzia in giovane particolare talento in sella alle motociclette, attirando l’attenzione di importanti case motociclistiche. Diviene pilota ufficiale della Ceccato, dell’Aero Caproni di Trento ed infine della Ducati. Tra le tante gare disputate, deve essere ricordata la “Milano-Taranto”, una granfondo massacrante di ben 1400 Km: è settimo al traguardo nel 1954 con la Ceccato 75 nonostante una foratura e la rottura della catena, giunge quinto nel 1955 in sella al Capriolo Sport 75 mentre nel 1956, tornato alla Ceccato, riesce ad ottenere la vittoria nella classe 75. Oltre a partecipazioni al Motogiro d’Italia dove giunge secondo nel 1957, Vittorio Zito riesce a conquistare 10 record mondiali presso l’autodromo di Monza. Persona umile e generosa, diviene molto amico del campione del mondo Umberto Masetti da cui cerca di carpire tecniche e strategie. Trasferitosi con la famiglia in Argentina, continua a disputare gare e ad ottenere successi nel motomondiale in sella alla Ducati 125. Attualmente Vittorio Zito vive a Perugia dove coniuga il suo interesse per le rievocazioni storiche alla grande passione per la cucina ereditata dal padre. Vantare un barese tra i vincitori della Milano-Taranto è motivo di grande orgoglio per la nostra città. by Fabio Marino Leggenda Fig, 1 Vittorio Zito all'arrivo a Taranto (1956) Fig. 2 Tappa Abano Terme - Riccione del Motogiro d'Italia (1957) Fig. 3 In sella alla Ducati 125 presso il Circuito di Modena (1960) Fig, 4 In sella alla Ceccato 75 ospite di Franco Morbidelli