Torna a Bari l'appuntamento con Vivicittà: non solo sport ma anche la campagna 'Allenati contro la violenza'

Domenica 2 aprile torna, anche a Bari, la corsa di Vivicittà, evento nazionale giunto alla 35esima edizione che coinvolgerà i principali centri d'Italia. L'appuntamento nel capoluogo pugliese è a cura di Uisp Bari in collaborazione con l'asd Runners Club. L'edizione 2023, alla quale prenderanno parte circa 4mila persone con partenza e arrivo dal parco 2 Giugno, vede anche una speciale campagna dji comunicazione regionale intitolata ‘Allenati contro la violenza’ promossa dagli assessorati al Welfare e allo Sport per Tutti, giunta alla dodicesima tappa".

“È importante che la nostra campagna di comunicazione - spiega l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone - trovi spazio all’interno di una manifestazione partecipata come Vivicittà, che vede la partecipazione di migliaia di runners e ogni anno unisce lo sport a temi di rilevanza sociale. Siamo convinti dell’importanza dello sport per educare e sensibilizzare su un tema come il contrasto alla violenza di genere, che riguarda tutti noi. Saranno distribuite le card informative sui servizi dei centri antiviolenza e i gadget pensati per diffondere il nostro messaggio per dire no alla violenza contro le donne e il numero verde 1522, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Quella contro la violenza è una battaglia che possiamo vincere solo combattendo tutti dalla stessa parte” conclude Barone.