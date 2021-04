Si torna a volare tra Puglia e Francia: più voli da Bari a Parigi, arriva la nuova tratta verso l'aeroporto di Orly

Si torna a volare tra Puglia e Francia grazie al vettore Air France, che dal 15 aprile ha ripreso gradualmente le tratte tra l'hub di Parigi 'Charles de Gaulle' e l'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari. E lanciano un nuovo volo tra lo scalo barese e l'aeroporto di Parigi-Orly, che sarà attivo dal 31 maggio.

Nello specifico per la tratta Bari - Parigi Charles de Gaulle sono in programma 2 voli settimanali dal 15 al 30 aprile, 3 voli settimanali a maggio e giugno, 10 voli settimanali a luglio e agosto e 3 voli settimanali a settembre e ottobre. Per la nuova tratta verso Parigi Orly, invece, sono in programma 4 voli settimanali dal 31 maggio al 29 ottobre.

"La ripresa dei voli su Parigi è un segnale importante per il nostro territorio anche in vista dell’imminente stagione estiva: c’è voglia di fare , di tornare a muoversi e l’avanzamento della campagna vaccinale in atto ridà sicurezza e fiducia a tutti noi. La conferma dell’operativo di Air France dimostra l’interesse verso la nostra rete aeroportuale che rappresenta, come noto, l’interfaccia di supporto strategico alla complessiva economia regionale con particolare riferimento al comparto turistico" dichiara Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia. E spiega come "Siamo convinti che stiamo per tornare a volare in assoluta serenità con una forte ripresa degli scambi che, partendo dapprima dal mercato interno, interesserà anche quello europeo e internazionale . Tutti i Paesi sono impegnati ad ogni livello per tutelare la salute di tutti; Aeroporti di Puglia, grazie alla costante collaborazione degli operatori e delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ha adottato decisioni e implementato azioni chiare e coerenti con il primario obiettivo della sicurezza sanitaria quale prerequisito fondamentale per la ripresa delle relazioni sociali". Tornare a collegare Bari a Parigi è per Air France e per il Gruppo Air France-KLM di rilevante importanza. Quest’estate, oltre ai tradizionali voli per Parigi-Charles de Gaulle - dichiara Stefan Vanovermeir, direttore generale di Air France-KLM East Mediterranean - attiveremo anche collegamenti con Parigi-Orly. Le rotte permetteranno non solo ai passeggeri in partenza di raggiungere le destinazioni aperte al traffico internazionale ma, con la stagione estiva alle porte, daranno un importante contributo ad una veloce ripresa del turismo internazionale diretto in Puglia".