La nuova compagnia Ego Airways pronta a volare da Bari: a marzo i nuovi collegamenti per Firenze, Parma e Forlì

Dal prossimo 28 marzo saranno attivi, dall'aeroporto di Bari, i nuovi collegamenti della compagnia italiana Ego Airways verso Parma, Firenze e Forlì. Già in vendita i voli sul sito della nuova linea aerea. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, "l’annuncio del prossimo avvio delle operazioni di Ego Airways dall’aeroporto di Bari è un segnale più che positivo, in questo momento così difficile dell’industria del turismo nazionale e internazionale”.

Onesti ricorda che lo scalo pugliese è stato tra i primi ad essere inserito nel network di lancio del vettore. “I collegamenti con Firenze, Parma e Forlì - questi ultimi due novità assoluta per l’aeroporto del capoluogo pugliese - non solo ampliano la rete dei collegamenti nazionali offerti da Aeroporti di Puglia, ma soprattutto danno un senso concreto alla voglia di tornare a volare che rappresenta l’obiettivo dell’anno appena cominciato. L’auspicio, condiviso con la compagnia, è che quanto prima ai voli annunciati oggi possano aggiungersene altri, e non solo da Bari. Aeroporti di Puglia, in linea con la Regione Puglia, ha operato in questo lungo periodo per rimodulare le proprie strategie di sviluppo e ritornare a livelli di traffico più consoni alle potenzialità e alla sostenibilità della rete aeroportuale”.