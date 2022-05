Nuove destinazioni dalla Puglia, Ryanair presenta il piano Estate 2022: 50 rotte da Bari verso Europa e Medio Oriente

Un piano operativo da complessive 75 rotte, di cui 11 nuove, per consentire alla Puglia di collegarsi con Europa e Medio Oriente: è quanto illustrato dalla compagnia aerea irlandese Ryanair che ha messo a punto il programma dedicato agli aeroporti di Bari e Brindisi. In particolare, dallo scalo di Palese, sono previste 50 rotte, cinque delle quali nuove: tra queste anche Billund (Danimarca), Comiso (Sicilia), Edimburgo (Scozia), Porto (Portogallo) e Tel Aviv (Israele). Tre gli aerei che faranno base nello scalo barese, ai quali si aggiungeranno i due a Brindisi, da dove partiranno voli per 25 destinazioni (Con le novità Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria)

“La forte comunione di intenti tra Aeroporti diPuglia e Ryanair continua a produrre risultati eccellenti per la nostra regione - spiega in una nota il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile - e per i settori economici che nei collegamenti aerei, rapidi, diretti ed economici, hanno un alleato fondamentale. Il forte interesse del vettore irlandese per la Puglia e per il turismo, settore trainante della nostra economia, si traduce in un operativo che copre oramai tutti i più importanti mercati. Un risultato che nasce da un ambizioso progetto di sviluppo della mobilità al servizio del turismo, della cultura e delle imprese pugliesi.

L’espansione del network, nazionale e internazionale, rafforza l'azione di ripresa del traffico, già attestata a livelli prepandemia, e costituisce una straordinaria opportunità di sviluppo di una regione, riconosciuta a livello internazionale quale brand di eccellenza e che ha dimostrato una straordinaria capacità di far fronte alla crisi pandemica” conclude Vasile.