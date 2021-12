Bari e Scozia sempre più vicine: da marzo attivo il volo Ryanair per Edimburgo

Bari e Scozia più vicine: dal 27 marzo prossimo, infatti, sarà attivo il collegamento aereo Ryanair tra l'aeroporto di Palese con Edimburgo. Il volo rappresenta una novità assoluta per la Puglia, mai prima d'ora collegata direttamente con la Scozia.

Il volo sarà peprativo ogni mercoledì e domenica. Partenza da Bari prevista alle 11.45 e arrivo ad Edimburgo alle 14.05. La tratta inversa vedrà la partenza dall'aeroporto scozzese alle 7 del mattino per giungere in Puglia alle 11.20 “Accogliamo l’annuncio del nuovo volo che, dalla prossima primavera, collegherà Bari e Edimburgo con grande soddisfazione – ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Un risultato che si inquadra nello scenario disegnato dal nostro Piano Strategico, che punta con decisione a nuovi mercati, soprattutto del nord Europa, nonché nelle numerose attività intraprese in sinergia con la Regione Puglia e le Agenzie regionali, per l’incremento della connettività della Puglia e per lo sviluppo dei flussi turistici dall’estero".