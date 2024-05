Problemi di strumentazione durante il volo, aereo Ryanair diretto a Londra rientra a Bari

Problemi alla strumentazione di bordo hanno costretto al rientro, nell'aeroporto di Bari, di un volo Ryanair partito da Palese e diretto a Londra Stansted. Lo riporta l'Ansa.

Secondo le prime informazioni, il disguido si è verificato quando il mezzo era in volo sul Veneto, per poi fare rientro a Bari. I passeggeri potranno ripartire per la capitale inglese, nel tardo pomeriggio, con un altro velivolo Ryanair