Una 'missione di volo' a Bari per raccontare il futuro dei droni: "Trasporteranno merci e persone"

Spettacolare esercitazione, effettuata oggi in Fiera del Levante, per presentare il progetto del Comune, realizzato in collaborazione con Exprivia, che prevede l'utilizzo di droni nel monitoraggio e nel controllo della città

Un sistema di monitoraggio e controllo dei fenomeni urbano effettuato tramite il volo dei droni sulla città. Il progetto di Exprivia, azienda di Molfetta che opera nel settore tecnologico, è stato testato oggi nella Fiera del Levante di Bari con una spettacolare demo live di una missione di volo per il controllo del territorio urbano. La piattaforma digitale per la gestione dei droni cittadini è stata presentata nell'ambito del 'Drones Beyond 2022', l’evento promosso dal Distretto Tecnologico Aerospaziale e dedicato a idee e soluzioni sulla Urban Air Mobility. L'iniziativa rientra nel programma del Comune di Bari che sviluppa le possibili applicazioni dei droni nell'ambito della mobilità e del trasporto urbano.

Grazie al monitoraggio dei dati trasmessi dai droni in volo sarà possibile, ad esempio, gestire il traffico cittadino o le 'situazioni di rischio' che possono verificarsi nei centri urbani. In un futuro non lontano, spiegano i tecnici Exprivia, sarà possibile effettuare trasporto di merci tramite droni e, in seguito, si potrà realizzare anche il trasporto di persone.

Copyright 2022 Citynews