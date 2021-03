Volo d'urgenza da Bari per un trapianto di polmone in Veneto: 54enne trasportata dal Di Venere a Padova

Nel lungo viaggio la paziente, proprio per le condizioni serie in cui versava, è stata accompagnata e assistita da un team dell’Ospedale formato dallo pneumologo Vitaliano Quaranta, dal rianimatore Nicola Cortese e dall’infermiere Francesco Buttiglione.

Volo d'emergenza, la notte scorsa, da Bari verso il Nord Italia, per un trapianto d'urgenza su una 54enne pugliese. La donna era ricoverata da un mese all'ospedale Di Venere di Carbonara nel reparto di pneumologia, in gravi condizioni. Ieri è giunta una telefonata dal Centro Regionale Trapianti del Veneto per annunciare la disponibilità di un polmone da trapiantare con urgenza.

La direzione medica del presidio, con il direttore Alessandro Sansonetti e il dirigente medico Rocco Guerra, si è attivata immediatamente prendendo contatti con il Centro Regionale Trapianti della Puglia e mobilitando le équipe di Pneumologia e Rianimazione. In tempi rapidissimi è stato avviato il protocollo d’urgenza, che prevede il trasporto aereo sanitario con una compagnia privata.

Alle 5.30 è così partito, dall'aeroporto di Bari, un volocon la paziente a bordo. Il velivolo barellato ha quindi raggiunto Bologna: da lì la corsa in ambulanza verso il Policlinico universitario di Padova, dove stamattina la donna è entrata nella sala operatoria della Chirurgia Toracica per poter ricevere un nuovo polmone e con esso una speranza di vita.

Nel lungo viaggio la paziente, proprio per le condizioni serie in cui versava, è stata accompagnata e assistita da un team dell’Ospedale “Di Venere”, formato dallo pneumologo Vitaliano Quaranta, dal rianimatore Nicola Cortese e dall’infermiere Francesco Buttiglione.