Bari e Sicilia più vicine: da dicembre attivo il collegamento Ryanair con Catania

C'è anche il volo Bari-Catania tra i nuovi collegamenti aerei della Ryanair che saranno attivi dal prossimo 1° dicembre dall'aeroporto di Palese. Due i collegamenti settimanali previsti con la città siciliana. Nel pacchetto Puglia rientrano anche due voli dettimanali da Brindisi a Cagliari e altrettanti dall'Aeroporto del Salento per Palermo

“L’attivazione da parte di Ryanair di nuove rotte dagli aeroporti di Bari e Brindisi per la Sicilia - spiega il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - e per la Sardegna rappresenta, in un momento molto delicato per il Paese, una iniezione di fiducia per la nostra rete aeroportuale. La decisione del vettore, da sempre molto attento al mercato pugliese, è indice di una visione strategica che va al di là del momento storico contingente. Le compagnie e gli aeroporti, infatti, stanno dedicando energie e risorse al rafforzamento del segmento nazionale, la cui domanda è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi mesi e può diventare, a tutti gli effetti, il principale volano per una prima ripresa del settore. Inoltre, le nuove rotte annunciate da Ryanair rafforzano una direttrice di traffico che risponde ad una crescente domanda di mobilità tra l’area Sud Est del Paese e le due grandi isole italiane”.