Via mozziconi di sigarette e plastica: a San Girolamo i volontari del progetto 'Pass' ripuliscono la spiaggia

Centinaia di mozziconi di sigaretta raccolti, oltre a resti di carta e plastica. Volontari in azione, questa mattina, sul waterfront di San Girolamo per una pulizia della spiaggia organizzata nell'ambito delle attività del progetto 'Pass' - Percorso Assistenza Sociale Spiagge, promosso dall'assessorato al Welfare in collaborazione con il Gruppo Volontari Anfi Bari.

All'iniziativa, organizzata all'indomani della notte di San Lorenzo, che vede tanti fruitori riversarsi in spiaggia ha partecipato anche l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico. Armati di pinze, guanti e sacchi i volontari sono entrati in azione "per dare una risposta concreta ai diversi cittadini che chiedevano più attenzione per la spiaggia". "Un piccolo gesto, ma dal grande valore simbolico, anche nei confronti dei bagnanti che hanno apprezzato sia la presenza dell’assessora che l’attività svolta dai volontari", è il commento dell'Anfi Bari Odv.

"Prendiamoci cura dei luoghi in cui viviamo e dell'ambiente - è l'invito lanciato dall'assessora Bottalico - Il nostro pianeta non è una risorsa da sfruttare, ma un'opportunità da preservare per noi e per le generazioni future. Ridurre, riutilizzare, riciclare, differenziare, spegnere le luci, non sprecare acqua e cibo, utilizzare prodotti eco-friendly, prendersi cura degli spazi pubblici, utilizzare gruppi solidali di acquisto, sono solo alcuni facili esempi. Tante sono le scelte politiche ed economiche necessarie ma anche tante le piccole azioni che possono essere realizzate insieme, come abbiamo fatto oggi, raccogliendo cicche e rifiuti, con tanti bambin*, giovani, anziani volontari del progetto promosso dall'assessorato al welfare #Pass sulla spiaggia del waterfront. Insieme possiamo e dobbiamo riprenderci il futuro".